Тиллерсон: Россия поставляет оружие талибам
Россия поставляет оружие талибам, тем самым нарушая международные нормы Совета безопасности ООН. Об этом во время пресс-конференции заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает Голос Америки.
"Мы, безусловно, будем возражать против этого и будем обращать внимание России на это. Если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", - заявил он.
Как сообщалось ранее, Тиллерсон также предупредил Пакистан, что он может потерять статус главного союзника вне НАТО или получить другое наказание, если не будет активнее бороться с движением Талибан и другими экстремистами.
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