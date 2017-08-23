Тиллерсон: Россия поставляет оружие талибам

Нарушая нормы Совбеза ООН, РФ поставляет оружие талибам и США "будут возражать против этого"

Россия поставляет оружие талибам, тем самым нарушая международные нормы Совета безопасности ООН. Об этом во время пресс-конференции заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает Голос Америки.

"Мы, безусловно, будем возражать против этого и будем обращать внимание России на это. Если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", - заявил он.

Как сообщалось ранее, Тиллерсон также предупредил Пакистан, что он может потерять статус главного союзника вне НАТО или получить другое наказание, если не будет активнее бороться с движением Талибан и другими экстремистами.

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