Освобождение Таль-Афара: войска Ирака отбили у ИГ три района
23.08.2017 05:47
Войска Ирака отбили у террористов Исламского государства первые три района города
Фото: ЕРА
Войска Ирака отбили у террористов Исламского государства первые три района города Таль-Афар, сообщает Радио Свобода.
Информация об этом поступила, когда министр обороны США Джеймс Мэттис находился в Багдаде.
Мэттис заявил, что боевики убегают и уже не способны противостоять наступлению.
В Таль-Афаре находится около 1000 боевиков.
20 августа иракские силы безопасности при поддержке международной коалиции во главе с США начали наступление, чтобы вернуть город Тал-Афар, который контролируют террористы ИГ.
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