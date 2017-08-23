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Освобождение Таль-Афара: войска Ирака отбили у ИГ три района

23.08.2017 05:47
Войска Ирака отбили у террористов Исламского государства первые три района города
Освобождение Таль-Афара: войска Ирака отбили у ИГ три района
Фото: ЕРА

Войска Ирака отбили у террористов Исламского государства первые три района города Таль-Афар, сообщает Радио Свобода.

Информация об этом поступила, когда министр обороны США Джеймс Мэттис находился в Багдаде.

Мэттис заявил, что боевики убегают и уже не способны противостоять наступлению.

В Таль-Афаре находится около 1000 боевиков. 

20 августа иракские силы безопасности при поддержке международной коалиции во главе с США начали наступление, чтобы вернуть город Тал-Афар, который контролируют террористы ИГ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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