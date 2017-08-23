Таблетки в форме головы Трампа: в Германии изъяли партию экстези
23.08.2017 06:22
Таблетки нашли в автомобиле, в котором находились 51-летний мужчина и его 17-летний сын
Фото: pd-os.polizei-nds.de
В городе Оснабрюк немецкая полиция обнаружила и конфисковала около 5 тыс таблеток экстези по форме напоминающих голову президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Focus.
Таблетки были обнаружены в Peugeot с австрийскими номерами в ходе контроля на автобане. В автомобиле находились 51-летний мужчина и его 17-летний сын. Оба они арестованы.
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