Таблетки в форме головы Трампа: в Германии изъяли партию экстези

Таблетки нашли в автомобиле, в котором находились 51-летний мужчина и его 17-летний сын

В городе Оснабрюк немецкая полиция обнаружила и конфисковала около 5 тыс таблеток экстези по форме напоминающих голову президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Focus.

Таблетки были обнаружены в Peugeot с австрийскими номерами в ходе контроля на автобане. В автомобиле находились 51-летний мужчина и его 17-летний сын. Оба они арестованы.

29 июля в Канаде в провинции Альберта конфисковали рекордную партию наркотика фентанил, стоимость которой больше $4 млн.

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