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Таблетки в форме головы Трампа: в Германии изъяли партию экстези

23.08.2017 06:22
Таблетки нашли в автомобиле, в котором находились 51-летний мужчина и его 17-летний сын
Таблетки в форме головы Трампа: в Германии изъяли партию экстези
Фото: pd-os.polizei-nds.de

В городе Оснабрюк немецкая полиция обнаружила и конфисковала около 5 тыс таблеток экстези по форме напоминающих голову президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Focus.

Таблетки были обнаружены в Peugeot с австрийскими номерами в ходе контроля на автобане. В автомобиле находились 51-летний мужчина и его 17-летний сын. Оба они арестованы. 

29 июля в Канаде в провинции Альберта конфисковали рекордную партию наркотика фентанил, стоимость которой больше $4 млн.

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