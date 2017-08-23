В Гвинее в результате обвала полигона с мусором погибли 8 человек

Гора мусора обрушилась на крыши домов. По меньшей мере восемь человек погибли, еще около 10 - ранены

В Гвинее часть мусорного полигона обрушилась на жилые дома, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают местные власти и полиция, передает Voice of America.

Еще около десяти человек ранены. Инцидент произошел на окраине столицы Гвинеи Конакри.

Оползень произошел во время проливного дождя. Некоторые из деревянных крыш домов находятся у самого основания огромной массы мусора.

20 августа оползень в восточной части Демократической Республики Конго похоронил под завалами по меньшей мере 200 человек.

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