В Гвинее в результате обвала полигона с мусором погибли 8 человек
23.08.2017 06:37
Гора мусора обрушилась на крыши домов. По меньшей мере восемь человек погибли, еще около 10 - ранены
Фото: ЕРА
В Гвинее часть мусорного полигона обрушилась на жилые дома, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек, сообщают местные власти и полиция, передает Voice of America.
Еще около десяти человек ранены. Инцидент произошел на окраине столицы Гвинеи Конакри.
Оползень произошел во время проливного дождя. Некоторые из деревянных крыш домов находятся у самого основания огромной массы мусора.
20 августа оползень в восточной части Демократической Республики Конго похоронил под завалами по меньшей мере 200 человек.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:02
-
12:18
-
11:23
-
11:33
-
10:05
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 25884
- 25529
- 15788
- 14053
- 12530
Спецпроекты
Новости партнеров