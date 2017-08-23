Теракты в Барселоне: суд заключил под стражу двух подозреваемых
В Испании мадридский суд оставил под стражей подозреваемых в организации терактов Дрисса Укабира и Мохаммеда Хули Кемляля. Они были арестованы без права освобождения под залог, сообщает издание El Pais.
Суд также освободил Мохаммеда Аалью, которому назначили залог, а Салаха аль-Кариба предварительно задержали на 72 часа.
Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Ла-Рамбла людей. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.
Позже, в первые часы ночи 18 августа, в 130 км от Барселоны в городке Камбрильс еще один автомобиль протаранил пешеходов.
В результате двух терактов в Каталонии погибли 15 человек.
21 августа полиция в окрестностях Барселоны застрелила мужчину, на котором, по информации испанских СМИ, был пояс смертника. Позже полиция Каталонии заявила, что убитый человек - это Юнес Абуяакуб, исполнитель террористической атаки в Барселоне.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:22
-
13:17
-
13:05
-
13:02
-
12:18
Новости партнеров
- 25884
- 25529
- 15788
- 14053
- 12530