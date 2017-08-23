Теракты в Барселоне: суд заключил под стражу двух подозреваемых

Третьего подозреваемого освободили под залог, и еще одного предварительно задержали на 72 часа

В Испании мадридский суд оставил под стражей подозреваемых в организации терактов Дрисса Укабира и Мохаммеда Хули Кемляля. Они были арестованы без права освобождения под залог, сообщает издание El Pais.

Суд также освободил Мохаммеда Аалью, которому назначили залог, а Салаха аль-Кариба предварительно задержали на 72 часа.

Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Ла-Рамбла людей. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.

Позже, в первые часы ночи 18 августа, в 130 км от Барселоны в городке Камбрильс еще один автомобиль протаранил пешеходов.

В результате двух терактов в Каталонии погибли 15 человек.

21 августа полиция в окрестностях Барселоны застрелила мужчину, на котором, по информации испанских СМИ, был пояс смертника. Позже полиция Каталонии заявила, что убитый человек - это Юнес Абуяакуб, исполнитель террористической атаки в Барселоне.

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