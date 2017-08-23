Командующего ВМС США уволят за инцидент с эсминцем и танкером

По данным источников The Wall Street Journal, причиной увольнения cтали четыре столкновения американских военных кораблей с другими судами

Вице-адмирала ВМС США Джозефа Окойна уволят с должности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Причиной увольнения называют четыре столкновения американских кораблей с другими судами, которые произошли в последнее время.

Источники сообщают, что Окойн будет освобожден от должности сегодня, 23 августа, "в связи с утратой доверия".

Пока нет официальных комментариев от представителей ВМС США.

21 августа ВМС США начали расследование в связи со вторым за последние два месяца столкновением американского эсминца с гражданским судном.

Корабли и самолеты США, Индонезии, Сингапура и Малайзии в данный момент ищут в юго-восточных азиатских водах десять моряков эсминца John S. McCain, которые пропали без вести после столкновения военного судна с нефтяным танкером.



Эсминец получил повреждения по левому борту в 5:24 утра на расстоянии около 4,5 морских миль (8,3 километра) от побережья Малайзии, но смог доплыть на морскую базу в Сингапуре.



Седьмой флот - оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Является передовым компонентом Тихоокеанского командования ВМС США. Существует с 15 марта 1943 года. Командующий (с июля 2008) - вице-адмирал Джон Берд.

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