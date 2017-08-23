Идею общего IT-центра США и РФ Трампу придется показать Конгрессу

Перед тем как дать отмашку на создание общего российско-американского отдела кибербезопасности, президенту США придется заручиться согласием Конгресса

Американский президент Дональд Трамп, если задумает воплотить в реальности идею о создании совместного американо-российского подразделения по кибербезопасности, для начала должен будет уведомить об этом Конгресс США. Такая схема действий прописана в законопроекте, который одобрил комитет по разведке Сената США, сообщает агентство Reuters.

Одобренный в июле Акт о разрешении разведопераций, если станет законом, обяжет Белый дом показать Конгрессу доклад о том, какими данными хотят поделиться с РФ, какие в связи с этим могут возникнуть проблемы у контрразведки и как их намереваются устранять.

"Акт, если станет законом, будет последним в серии маневров Конгресса, которые либо ограничивают полномочия президента по "российской теме", либо сдерживают его желание наладить теплые отношения с Москвой", - пишет агентство.

Когда состоится голосование за проект этого закона, еще неизвестно.

В июле Трамп заявил, что обсудил с лидером государства-оккупанта России Владимиром Путиным возможность создания некоего "неуязвимого подразделения по кибербезопасности". Эту идею практически сразу же раскритиковали демократы, старшие республиканцы и в структурах госбезопасности, после чего от нее отказался и сам Трамп.

9 июля 2017 года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что, несмотря на общие интересы в сфере кибербезопасности, Вашингтон не может доверять Москве.

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