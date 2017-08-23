Ын потребовал от ОПК больше ракетных двигателей и боеголовок
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын дал указание сотрудникам Института химических материалов при Минобороны КНДР и рабочим, занятым на заводах ОПК страны, выпускать еще больше твердотопливных ракетных двигателей и боеголовок. Об этом он заявил, побывав на производстве компонентов для баллистических ракет, пишет пропагандистское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Он проинструктировал руководство института производить больше твердотопливных ракетных двигателей и боеголовок", - говорится в сообщении.
В ночь на 23 августа президент США Дональд Трамп заявил в штате Аризона, что "уважает тот факт, что Ын начинает нас уважать". "И может быть (скорее нет, но может), из этого может выйти что-то позитивное", - передает его слова Reuters.
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14 августа 2017 года NYT со ссылкой на предположения ракетного эксперта Майка Эллемана опубликовало статью, в которой говорится, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией". При этом он не исключил, что двигатели РД-250 могли быть переданы КНДР российским Энергомашем и допустил возможность, что части этих ракетных силовых установок до сих пор могут храниться на российских заводах.
29 июля Северная Корея заявила, что успешно запустила баллистическую ракету Hwasong-14. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.
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