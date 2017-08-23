Резня в Нижнем Новгороде: уволенный работник завода убил коллег

На ОАО ГАЗ в России в атаке с ножом убиты трое сотрудников: по данным местных СМИ, подозреваемый "отомстил" за увольнение или напал из-за ревности

На территории завода ОАО ГАЗ в Нижнем Новгороде (РФ) произошло массовое убийство: неизвестный напал с ножом на сотрудников и убил трех, еще двое были тяжело ранены. Об этом сообщает сайт города NN.ru.

Инцидент произошел около 07:00 в литейном цехе во время рабочей смены. Были убиты женщина и двое мужчин, двое других сотрудников получили травмы, один - тяжелое ранение.

"После смены он застал лаборантку рядом с руководителем. Несколькими ударами ножа он зарезал обоих, а затем и еще одного коллегу", - пишут в соцсетях.

В соцсетях рабочие завода пишут, что подозреваемый - 1976 года рождения, который ранее "служил в горячих точках". Его бывшие коллеги рассказали, что он "всегда был вспыльчивым".

Силовикам пришлось применить табельное оружие для задержания злоумышленника, который спрятался на прилегающей к литейному цеху территории предприятия и в ходе конфронтации попытался на них напасть с ножом. Полицейским пришлось его ранить.

Фото: соцсети

Поначалу мотивы нападавшего, которого задержали, были непонятными. Источник пишет, что преступление произошло "по личным мотивам" - ревность. Позднее ресурс дни.ru сообщил, что мужчина набросился с ножом на нескольких руководителей, якобы решив таким образом отомстить за увольнение.

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