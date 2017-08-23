Стали известны даты президентских выборов в Чехии

Даты выбраны специально с учетом времени школьных каникул, отметил глава Сената Чехии

Глава Сената Чехии Милан Штех заявил, что первый тур президентских выборов стране состоится 12-13 января 2018 года. Об этом сообщает Novinky.

"Несколько минут назад я подписал решение об объявлении даты выборов президента. Выборы президента Чехии пройдут в пятницу, 12 января, и в субботу, 13 января", - отметил Штех.

По его словам, даты выбраны специально с учетом времени школьных каникул, чтобы явка была максимально высокой.

В случае необходимости второго тура он будет проведен через 14 дней после первого.

Официальная публикация даты выборов будет означать начало избирательной кампании.

26 декабря 2016 года президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны опасной жизни.

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