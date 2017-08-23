Дутерте запретил полицейским убивать без необходимости

Заявление Дутерте стало отходом от воинственной риторики, которая, по мнению критиков, создала культуру безнаказанности среди полиции

Президент Филиппин Родриго Дутерте в четверг поддержал полицию в "войне с наркотиками", которая, по его словам, не прекратится, но предупредил офицеров, что их обязанность заключается в том, чтобы арестовывать подозреваемых, а убивать только в том случае, если их жизни угрожает опасность. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что заявление Дутерте стало отходом от воинственной риторики, которая, по мнению критиков, создала культуру безнаказанности среди полиции.

"Вам не разрешается убивать человека, который стоит на коленях, умоляя его о жизни. Это убийство", - сказал Дутерте в своей речи.

Как известно, тысячи людей были убиты после того, как Дутерте начал противоречивую войну с наркотиками в 2016 году, позволив убийство без суда. Кампания привлекла международную критику из-за количества погибших.

Ранее Дутерте заявил, что наркодельцов, наркозависимых и прочих связанных с наркобизнесом филиппинцев ждет такая же расправа, какую в XX веке организовал Адольф Гитлер в отношении евреев.

Во время 24-часового антинаркотического рейда 15 августа филиппинская полиция убила 32 человека.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.