В Чехии стартовали международные авиаучения НАТО
В Чехии стартовали международные авиаучения, в которых принимают участие военнослужащие и техника 18 стран-членов НАТО и стран-партнеров, сообщает Радио Свобода.
Цель учений - "координация работы пилотов тактической и вертолетной авиации с работой аванпостов наведения и командиров наземных частей".
Главные локации учений расположены на авиабазах Седлец, Виценице-у-Намнеште-над-Ославоу, Болетице и Либава.
В авиаучениях принимают участие 1300 военнослужающих. Первыми в небо взлетят чешские самолеты, потом к учениям присоединятся литовские, немецкие, польские, венгерские и словенские самолеты.
От США в учениях примут участие вертолеты AH-64 Apache и самолеты B-1 и B-52.
Военные учения продлятся до 12 сентября.
21 августа Южная Корея и Объединенное командование Соединенных Штатов начали масштабные 11-дневные военные учения Ulchi Freedom Guardian, в которых только от США примут участие 17,5 тысяч военных.
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