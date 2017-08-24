В Чехии стартовали международные авиаучения НАТО

В учениях, которые продлятся до 12 сентября, примут участие 18 стран-членов НАТО и стран-партнеров

В Чехии стартовали международные авиаучения, в которых принимают участие военнослужащие и техника 18 стран-членов НАТО и стран-партнеров, сообщает Радио Свобода.

Цель учений - "координация работы пилотов тактической и вертолетной авиации с работой аванпостов наведения и командиров наземных частей".

Главные локации учений расположены на авиабазах Седлец, Виценице-у-Намнеште-над-Ославоу, Болетице и Либава.

В авиаучениях принимают участие 1300 военнослужающих. Первыми в небо взлетят чешские самолеты, потом к учениям присоединятся литовские, немецкие, польские, венгерские и словенские самолеты.

От США в учениях примут участие вертолеты AH-64 Apache и самолеты B-1 и B-52.

Военные учения продлятся до 12 сентября.

21 августа Южная Корея и Объединенное командование Соединенных Штатов начали масштабные 11-дневные военные учения Ulchi Freedom Guardian, в которых только от США примут участие 17,5 тысяч военных.

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