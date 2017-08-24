Госдеп: Не хотим, чтобы уровень доверия между США и РФ был низким

Спикер Госдепа констатировала, что уровень доверия между странами низкий, однако "поиски сфер взаимного сотрудничества" продолжаются

В Государственном департаменте США не хотят, чтобы уровень доверия между Соединенными Штатами и Россией был низким. Об этом во время брифинга заявила спикер Госдепа Хизер Нойерт, передает Голос Америки.

"Я не хочу здесь наклеивать какие-либо ярлыки, но еще с момента начала работы этой администрации мы отмечали, что уровень доверия между США и Россией сейчас низкий. Мы не хотим, чтобы так было. Мы хотели бы быть в более хороших отношениях с этим правительством (РФ - ред.)", - сказала она.

Нойрт добавила, что "поиски сфер взаимного сотрудничества" с Россией продолжаются.

"Мы обсудили прекращение огня на юго-западе Сирии, и там, где мы курировали ситуацию вместе с властями России, оно соблюдалось. Мы продолжаем разрабатывать пути к взаимовыгодному сотрудничеству, но то, что произошло с нашим посольством в Москве, прискорбно", - отметила спикер американского внешнеполитического ведомства.

23 августа МИД РФ в ответ на введенные санкции пригрозил США ответными мерами и заявил, что нынешняя администрация продолжает заданный экс-президентом Бараком Обамой "тренд".

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