США планируют усилить санкции против Венесуэлы

США уже использовали пакеты санкций против Мадуро и его окружения, и планируют усилить эти санкции в дальнейшем

США планируют использовать все возможные меры, в том числе и введенные санкции, против Венесуэлы, чтобы заставить власти этой страны изменить нынешний политический курс. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает ABC News.

Он напомнил, что Соединенные Штаты уже использовали три пакета санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения.

"Еще больше таких санкций будет в будущем", - заявил вице-президент.

Цель новых санкций, по словам Пенса, - усиление давления на нынешний режим Венесуэлы для проведения свободных и честных выборов. Кроме того, санкции призваны заставить режим Мадуро прекратить репрессии.

14 августа в МИД Венесуэлы назвали позицию США угрозой миру. В ответ Пенс заявил, что Соединенные Штаты применят экономические и дипломатические рычаги давления, чтобы восстановить демократию ​​в Венесуэле.

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