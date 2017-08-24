США планируют усилить санкции против Венесуэлы
США планируют использовать все возможные меры, в том числе и введенные санкции, против Венесуэлы, чтобы заставить власти этой страны изменить нынешний политический курс. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, передает ABC News.
Он напомнил, что Соединенные Штаты уже использовали три пакета санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения.
"Еще больше таких санкций будет в будущем", - заявил вице-президент.
Цель новых санкций, по словам Пенса, - усиление давления на нынешний режим Венесуэлы для проведения свободных и честных выборов. Кроме того, санкции призваны заставить режим Мадуро прекратить репрессии.
14 августа в МИД Венесуэлы назвали позицию США угрозой миру. В ответ Пенс заявил, что Соединенные Штаты применят экономические и дипломатические рычаги давления, чтобы восстановить демократию в Венесуэле.
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