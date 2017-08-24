Катар возобновил дипотношения с Ираном вопреки Саудовской Аравии

МИД Катара выразил "стремление укрепить двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран во всех сферах"

Сегодня, 24 августа, Катар полностью возобновил дипломатические отношения с Ираном вопреки требованиям Саудовской Аравии и нескольких арабских союзников разорвать связи с Тегераном. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Катара.

Там заявили, что посол страны вернется в Тегеран после того, как был снят 20 месяцев назад.

Согласно сообщению, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман ат-Тани уже пообщался со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи. Стороны обсудили "двусторонние отношения и средства их активизации и развития".

МИД Катара выразил "стремление укрепить двусторонние отношения с Исламской Республикой Иран во всех сферах".

Напомним, во время блокады, которую организовали Саудовская Аравия и ее союзники, Иран помогал Катару продовольствием.

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