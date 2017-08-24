В Германии от главы МИД требуют отчета об ужине с Путиным

"Зеленые" хотят выяснить, не обсуждались ли в ходе ужина интересы Роснефти, газопровод Северный поток - 2 и ослабление санкций ЕС против России

Партия "Союз-90"/"зеленые" призвала министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу состоявшегося 2 июня в Санкт-Петербурге ужина с президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, который должен занять место в наблюдательном совете концерна Роснефть. Об этом сообщает DW.

"Глава МИД должен развеять подозрения в том, что Шредер пытается использовать его для продвижения интересов Путина и Роснефти. Это стало бы неслыханным афронтом для Евросоюза и серьезной проблемой для Германии", - заявила сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт в интервью газете Tagesspiegel.

"Это отнюдь не частное дело, когда Шредер, будучи лоббистом Газпрома и кандидатом в члены наблюдательного совета Роснефти, организует многочасовую встречу Габриэля с главой российского государства. Габриэль должен рассказать, какие темы обсуждал на этой встрече", - подчеркнула Геринг-Эккардт.

"Зеленые" хотят в первую очередь выяснить, не обсуждались ли в ходе ужина интересы Роснефти, газопровод Северный поток - 2 и ослабление санкций ЕС против России.

По сообщению Tagesspiegel, депутат от партии Марилуизе Бек уже направила соответствующий письменный запрос правительству ФРГ.

Напомним, 2 июня Путин принял за рабочим ужином в своей резиденции в Стрельне министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, прибывших для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

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