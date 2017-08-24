Команда Трампа хотела организовать встречу с Путиным - СМИ

В ходе расследования было обнаружено письмо, согласно которому имела место еще одна попытка организовать встречу членов команды Трампа с россиянами

Члены Конгресса, занимающиеся расследованием связей команды президента Дональда Трампа с РФ узнали о еще одной попытке помощника Трампа организовать встречу представителей тогда еще кандидата в президенты с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к делу.

В ходе расследования было обнаружено электронное письмо, с помощью которого хотели организовать встречу главы РФ и представителей команды Трампа.

Письмо отправил помощник Рик Дирборн, который в настоящее время является заместителем начальника штаба президента Трампа.

Электронное письмо датировано июнем 2016 года.

В письме к членам избирательного штаба Дирборн писал о человеке, который пытался наладить контакты между штабом Трампа и Путиным. Однако о ком именно идет речь неизвестно, поскольку в письме этот человек обозначался буквами WV. Источники журналистов допускают, что расшифровываться они могут как Западная Вирджиния. То есть человек, о котором шла речь в письме, имел политические связи в Западной Вирджинии.

Отмечается, что многие детали об этом письме пока неясны. Однако его существование "говорит о том, что россияне, возможно, искали еще одну возможность проникновения в кампанию Трампа".

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