Команда Трампа хотела организовать встречу с Путиным - СМИ
Члены Конгресса, занимающиеся расследованием связей команды президента Дональда Трампа с РФ узнали о еще одной попытке помощника Трампа организовать встречу представителей тогда еще кандидата в президенты с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к делу.
В ходе расследования было обнаружено электронное письмо, с помощью которого хотели организовать встречу главы РФ и представителей команды Трампа.
Письмо отправил помощник Рик Дирборн, который в настоящее время является заместителем начальника штаба президента Трампа.
Электронное письмо датировано июнем 2016 года.
В письме к членам избирательного штаба Дирборн писал о человеке, который пытался наладить контакты между штабом Трампа и Путиным. Однако о ком именно идет речь неизвестно, поскольку в письме этот человек обозначался буквами WV. Источники журналистов допускают, что расшифровываться они могут как Западная Вирджиния. То есть человек, о котором шла речь в письме, имел политические связи в Западной Вирджинии.
Отмечается, что многие детали об этом письме пока неясны. Однако его существование "говорит о том, что россияне, возможно, искали еще одну возможность проникновения в кампанию Трампа".
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