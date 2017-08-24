Экс-президент Польши попал в ДТП
24.08.2017 21:42
В полиции сообщили, что серьезных травм Лех Валенса не получил и уже находится дома
Лех Валенса (фото - ЕРА)
Экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП в Гданське по пути домой. Об этом сообщила местная полиция, передает Wiadomosci.
По данным СМИ, за рулем был он сам. Полиция называет происшествие несчастным случаем и виновник - водитель другого автомобиля - уже оштрафован.
Медицинской помощи Валенсе не потребовалось и он уже дома, сообщили правоохранители.
23 августа сообщалось, что следственный отдел Института национальной памяти Польши начал уголовное производство против Валенсы по делу о дачи заведомо ложных показаний.
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