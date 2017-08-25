Теракты в Испании: второго из четырех подозреваемых отпустили

Суд решил, что для задержания не достаточно доказательств

Судья Верховного суда Испании распорядился на определенных условиях освободить из-под стражи второго из четырех подозреваемых, задержанных в связи с двойным терактом в Каталонии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в суде.

Суд решил, что для содержания Салаха эль-Кариба под стражей до выяснения его роли в терактах не хватает доказательств. Его обязали сдать паспорт и каждую неделю приходить в суд для проверки.



Эль-Кариб руководил интернет-кафе в северо-восточном испанском городе Риполь, в котором проживало большинство из 12 членов ячейки, устроивших теракты в Барселоне и городе Камбрильс.



Ранее суд также решил освободить другого подозреваемого. Мухаммеда Аалью выпустили по той же причине - слабая доказательная база. Еще двух подозреваемых суд арестовал по обвинению в членстве в террористической организации и убийствах.

В понедельник, 21 августа, сообщалось, что полиция застрелила 22-летнего Юнеса Абуякуба, который был водителем микроавтобуса, совершил наезд на пешеходов на бульваре Рамбла в Барселоне. Пятеро террористов были убиты после наезда на людей во время второй атаки в городе Камбрильс. В результате двух терактов, произошедших на прошлой неделе в Испании, погибли 15 человек, более 130 получили ранения.

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