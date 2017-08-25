В России открылось турагенство для путешествий в КНДР
В России открывается первое туристическое агентство для путешествий в Северную Корею, которое получило лицензию в Пхеньяне. Об этом сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов, передает Интерфакс.
"Надеюсь, что компания NKOREAN совершит прорыв. Для наших туристов, для конечного потребителя это очень важно, есть большая заинтересованность. Я думаю, что перспективы развития вырисовываются хорошие," - сказал Голов в четверг на пресс-конференции по случаю выхода компании на российский рынок.
Эта компания будет работать при поддержке посольства Северной Кореи в РФ.
Советник посольства КНДР в РФ Ким Сен Хун заявил на пресс-конференции, что его страна является одной из самых безопасных стран мира и гарантирует безопасность законопослушных туристов.
Также он сообщил, что КНДР будет активно развивать туристические связи с РФ и намерена упростить процедуру выдачи виз россиянам и сроки ожидания сократятся с 2-3 недель до 3-5 дней.
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