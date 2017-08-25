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В швейцарских Альпах произошел оползень: 8 пропавших

25.08.2017 01:00
Президент Швейцарии сообщил, что мало шансов на то, что они могут быть найдены живыми
В швейцарских Альпах произошел оползень: 8 пропавших
Скриншот с видео

В швейцарском горном селе Бондо неподалеку от границы с Италией произошел оползень. В результате сдвига горной породы были эвакуированы две сотни жителей, а также восемь человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

О пропаже шести человек сообщили родственники, с другими двумя нет связи. Пропавшие являются гражданами Германии, Австрии и Швейцарии. Местные жители говорят, что это альпинисты. Президент Швейцарии сообщил, что мало шансов на то, что они могут быть найдены живыми.

Камни скатились к подножию горы около села. По пути они разрушили хозяйственные постройки. Момент сдвига зафиксировали видеокамеры.

О приближении катастрофы в селе сообщает автоматическая сигнализация, которая была установлена ​​в 2012 году, после того, как в декабре 2011 года сошел мощный оползень.

A massive rock 'avalanche' in the Swiss Alps forced evacuations near the Italian border on Wednesday morning. https://t.co/d2MqV68oUw pic.twitter.com/yEccsZgONe


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ЛIГАБiзнесIнформ
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