В швейцарских Альпах произошел оползень: 8 пропавших
В швейцарском горном селе Бондо неподалеку от границы с Италией произошел оползень. В результате сдвига горной породы были эвакуированы две сотни жителей, а также восемь человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.
О пропаже шести человек сообщили родственники, с другими двумя нет связи. Пропавшие являются гражданами Германии, Австрии и Швейцарии. Местные жители говорят, что это альпинисты. Президент Швейцарии сообщил, что мало шансов на то, что они могут быть найдены живыми.
Камни скатились к подножию горы около села. По пути они разрушили хозяйственные постройки. Момент сдвига зафиксировали видеокамеры.
О приближении катастрофы в селе сообщает автоматическая сигнализация, которая была установлена в 2012 году, после того, как в декабре 2011 года сошел мощный оползень.
A massive rock 'avalanche' in the Swiss Alps forced evacuations near the Italian border on Wednesday morning. https://t.co/d2MqV68oUw pic.twitter.com/yEccsZgONe
- ABC News (@ABC) 24 серпня 2017 р.
KRASS, einfach nur krass: Bergsturz bei #Bondo #Graubünden pic.twitter.com/qCQNvnVNBZ- Philipp Wyss (@Pradaschan) 23 серпня 2017 р.
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