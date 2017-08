В швейцарских Альпах произошел оползень: 8 пропавших

Президент Швейцарии сообщил, что мало шансов на то, что они могут быть найдены живыми

В швейцарском горном селе Бондо неподалеку от границы с Италией произошел оползень. В результате сдвига горной породы были эвакуированы две сотни жителей, а также восемь человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.



О пропаже шести человек сообщили родственники, с другими двумя нет связи. Пропавшие являются гражданами Германии, Австрии и Швейцарии. Местные жители говорят, что это альпинисты. Президент Швейцарии сообщил, что мало шансов на то, что они могут быть найдены живыми.



Камни скатились к подножию горы около села. По пути они разрушили хозяйственные постройки. Момент сдвига зафиксировали видеокамеры.



О приближении катастрофы в селе сообщает автоматическая сигнализация, которая была установлена ​​в 2012 году, после того, как в декабре 2011 года сошел мощный оползень.

A massive rock 'avalanche' in the Swiss Alps forced evacuations near the Italian border on Wednesday morning. https://t.co/d2MqV68oUw pic.twitter.com/yEccsZgONe

- ABC News (@ABC) 24 серпня 2017 р.





Читайте также: В Альпах нашли тела пропавших в 1942 году мужчины и женщины: фото



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.