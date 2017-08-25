Акустическая атака на Кубе: жертвами стали 16 дипломатов США

Проблемы со слухом у американских служащих могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны

По меньшей мере 16 сотрудников правительства США пострадали от симптомов после возможной акустической атаки, нацеленной на посольство США на Кубе. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает Би-би-си.

"Мы можем подтвердить, что по меньшей мере 16 американских служащих, членов нашего посольства, испытывали какие-то симптомы", - сказала Нойерт. "Мы очень серьезно относимся к ситуации", - добавила она.



Ранее сообщалось в СМИ, что проблемы со слухом дипломатов могли быть связаны с устройствами, испускающими неслышимые звуковые волны, которые могут вызвать глухоту. Куба отрицает эту информацию и заявляет о собственном расследовании этих утверждений.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон описал этот инцидент как "покушение на здоровье".

Нойерт заявила 9 августа, что в гаванском посольстве действительно с конца 2016 года выявлены "некоторые инциденты", которые привели к осложнениям со здоровьем. Сколько дипломатов пострадали, она не уточнила. Причины случившегося Госдеп также не раскрывает. В результате некоторые сотрудники посольства вынуждены были покинуть Кубу. В качестве ответной меры Вашингтон выслал двух кубинских дипломатов.

МИД Кубы назвало высылку дипломатов "несправедливой и необоснованной".

США и Куба в 2015 году спустя более 50 лет восстановили дипломатические отношения и открыли диппредставительства в Гаване и Вашингтоне.

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