В Петербурге к мертвым деревьям скотчем примотали зеленые ветки

Такое экспресс озеленение было выполнено, чтобы победить в конкурсе на лучшее благоустройство сада

Ради конкурса на лучшее благоустройства сада работники коммунальных служб в Петербурге (Россия) с помощью скотча примотали зеленые ветки к засохшим деревьям. Об этом сообщает Интерфакс.



"Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. А два дня назад ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы. Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, "озеленив" мертвые деревья", - сказал представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Дмитрий Груздев.



Странные деревья в саду Ткачей в Невском районе города обнаружили местные жители, которые и обратились к активистам ОНФ. По информации посетителей сада, к сухим веткам давно засохших рябин скотчем были примотаны свежие зеленые ростки.

Жители также обращают внимание на то, что больше половины деревьев рябины, посаженных в прошлом году, не пережили зиму и погибли.



Сад Ткачей среди 16 других зеленых зон участвует в конкурсе Уютный сад-2017.

Фото: onf.ru



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