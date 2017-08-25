В США медсестра сорвала рекордный джекпот в $758 млн

Мэвис Уончик уже заявила своему начальнику, что не планирует возвращаться на работу

53-летняя американка выиграла главный приз в лотерее Power Ball в Соединенных Штатах - 758,7 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.

Победительницей лотереи стала медсестра из Массачусетса и мать двоих детей Мэвис Уончик.



"Я никуда не могла ехать, я ничего не могла делать", - сказала она журналистам о своей реакции на результат розыгрыша. Она рассказала, что коллега провожала ее домой после работы в медучреждении, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.



На вопрос, что она собирается делать, чтобы отпраздновать победу, женщина ответила: "Я собираюсь просто спрятаться в своей постели".



Мэвис уже заявила своему начальнику, что не планирует возвращаться на работу. Она получит единовременную выплату в размере 480 млн миллионов долларов или 336 миллионов долларов с учетом уплаты налогов.

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