Канада разрешит паспорта с указанием третьего пола

С конца августа Министерство иммиграции станет первым государственным органом, который позволит вносить в документы поправку с указанием пола "Х"

В конце августа Канада разрешит всем гражданам, которые не идентифицируют себя как мужчины или женщины, отмечать свой пол во всех документах как неопределенный, обозначаемый буквой "Х". Об этом заявил министр иммиграции Канады Ахмед Хусен, передает The Huffington Post.



"Все канадцы должны иметь возможность безопасно быть тем, кем они есть, жить согласно гендерной идентичности и выражать свой гендер по собственному желанию. Вводя пол "Х" в государственных документах, мы делаем важный шаг к достижению равенства для всех канадцев, независимо от их гендерной идентичности или выражения", - сказал Хусен.



В министерстве добавили, что с конца августа Министерство иммиграции станет первым государственным органом, который позволит вносить в документы поправку с указанием пола "Х", а со временем новые правила будут распространены на все государственные агентства и департаменты.



В заявлении министр иммиграции сказано, что новшество вскоре будет касаться всех, кому выдаются паспорта и другие документы: беженцам и гражданам Канады.



Читайте также: Первый младенец в мире получил медкарту без указания пола



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.