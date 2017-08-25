Жители сирийской Ракки гибнут от непрерывных обстрелов - ООН
В пяти районах сирийского города Ракка, где сирийские военные ведут операцию по освобождению города от террористов Исламского государства, гибнут мирные жители от непрерывных обстрелов и бомбардировок. Об этом сообщил Ян Эгеланн, советник специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, передает Центр новостей ООН.
В целом одиннадцать сирийских городов до сих пор находятся в осаде. Восемь из них окружены вооруженными силами Сирии, остальные блокируют террористические группы.
По словам Эгеланна, Ракка подвергается непрерывным жестоким обстрелам сирийской армии и бомбардировкам коалиции, что приводит к жертвам среди мирного населения. Жители не имеют возможности покинуть город, а боевики ИГИЛ используют гражданское население в качестве живого щита.
"Масштабы потребностей даже трудно себе вообразить, очень остро стоят вопросы защиты населения. Судя по всему, боевики ИГ согнали этих людей - где-то 20 тысяч человек, возможно больше, - в одно место. Сегодня я не могу представить худшего места на земле, чем эти пять районов", - заявил он.
21 августа в Дамаске при падении ракеты вблизи павильона на международной торговой ярмарке погибли шесть человек, ранены еще десять.
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