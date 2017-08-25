Запад-2017: НАТО направит на учения двоих экспертов
НАТО направит двоих экспертов на крупномасштабные военные учения России и Беларуси Запад-2017. Об заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству AP, передает Deutsche Welle.
Представители НАТО, согласно приглашению Минска, смогут наблюдать за учениями в специально отведенные пять дней для посетителей. Россия пригласила Альянс только на один такой день, и в НАТО пока изучают это предложение.
Посещение маневров в специально отведенные для гостей дни не имеет ничего общего с настоящим мониторингом, отметил Столтенберг. Он призвал дать НАТО доступ к более полному наблюдению за учениями.
23 августа Министерство обороны Беларуси пригласило на учения Запад-2017 международных наблюдателей из семи стран, в том числе из Украины.
В Генштабе уже сообщили, что откомандируют на учения двоих представителей.
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