Экс-премьер Таиланда сбежала из страны перед вынесением приговора
25.08.2017 11:27
Чиннават, по данным СМИ, покинула страну перед вынесением ей приговора по делу о халатности и попустительстве коррупции
Йинглак Чиннават (фото - ЕРА)
Экс-премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават не явилась на судебное заседание, где ей должны были вынести приговор в уголовном производстве, передает BBC со ссылкой на источник из окружения экс-премьера.
О ее местонахождении неизвестно. СМИ сообщают, что Чиннават, вероятно, покинула страну.
Экс-премьер обвиняется в халатности и попустительстве коррупции.
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