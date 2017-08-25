Экс-премьер Таиланда сбежала из страны перед вынесением приговора

Чиннават, по данным СМИ, покинула страну перед вынесением ей приговора по делу о халатности и попустительстве коррупции

Экс-премьер-министр Таиланда Йинглак Чиннават не явилась на судебное заседание, где ей должны были вынести приговор в уголовном производстве, передает BBC со ссылкой на источник из окружения экс-премьера.

О ее местонахождении неизвестно. СМИ сообщают, что Чиннават, вероятно, покинула страну.

Экс-премьер обвиняется в халатности и попустительстве коррупции.

Читайте также: В Таиланде в результате стрельбы было убито восемь человек

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.