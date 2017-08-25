Авария автобуса в России: количество жертв возросло до 18
25.08.2017 14:36
Спасатели уже подняли автобус на поверхность
Фото: mchs.gov.ru
В России в результате падения автобуса в море погибли 18 человек, сообщает агентство ТАСС.
Спасатели уже подняли автобус на поверхность.
Ранее было известно о 14 жертвах. Как сообщалось, 24 человека удалось спасти.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением - отказались тормоза.
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