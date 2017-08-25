Макрон: Польша движется к самоизоляции

Президент Франции раскритиковал действия польского правительства, назвав его евроскептическим

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции. Об этом сообщает Reuters.



"Европа - это регион, созданный на основе ценностей, отношений с демократией и гражданских свобод, с которыми Польша сегодня находится в конфликте", - подчеркнул Макрон

По мнению президента Франции, Польша с ее теперешним евроскептическим правительством движется в направлении, противоположно от Европы.