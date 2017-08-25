Макрон: Польша движется к самоизоляции
25.08.2017 17:27
Президент Франции раскритиковал действия польского правительства, назвав его евроскептическим
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции. Об этом сообщает Reuters.
"Европа - это регион, созданный на основе ценностей, отношений с демократией и гражданских свобод, с которыми Польша сегодня находится в конфликте", - подчеркнул Макрон
По мнению президента Франции, Польша с ее теперешним евроскептическим правительством движется в направлении, противоположно от Европы.Макрон назвал ошибочным отказ Польши изменить свою позицию по пересмотру директивы Евросоюза в отношении работников, которая может привести к социальному демпингу и недобросовестной конкуренции.
Ранее президент Европейского совета Дональд Туск говорил, что европейское будущее Польши неопределенно. Туск также раскритиковал правительство Беаты Шидло за продолжение вырубки лесов Беловежской пущи вопреки решению суда ЕС.
Шидло заявила вчера, что Польша имеет право требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике во время Второй мировой войны и до сих пор не покрыт немецкой стороной. В данный момент органы польского Сейма работают над изучением юридических возможностях получения компенсации.
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