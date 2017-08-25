Россия заявила о создании единой системы ПВО в Сирии

Российский генерал предупредил, что в зоне поражения ЗРК находятся все воздушные цели в радиусе до 400 км на высотах до 35 км

Россия заявляет о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) с армией режима Башара Асада в Сирии. Об этом сообщил начальник штаба - заместителя командующего ВВС РФ генерал-майор Сергей Мещеряков, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.



"В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск", - сказал он.



В российскую группировку в районе аэродрома Хмеймим входит радиотехнический батальон, батарея зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С и зенитные ракетные комплексы С-400.



"В зоне поражения зенитных ракетных комплексов находятся все воздушные цели в радиусе до 400 км на высотах до 35 км", - отметил Мещеряков.



Также он заявил, что регулярные удары по нефтяной инфраструктуре нанесли значительный ущерб противнику режима Асада.



После того, как 18 июня 2017 года, американцами в Сирии был сбит боевой самолет сил местного диктатора Асада, Россия пригрозила, что коалиция во главе с США может "получить ответный удар" с помощью размещенных российских ЗРК С-300 и С-400 в Сирии.

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