Мужчина с ножом напал на полицию у Букингемского дворца в Лондоне

Нападающего остановили на подходе к резиденции королевы Британии Елизаветы II

Возле Букингемского дворца в Лондоне был задержан мужчина, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений во время нападения на полицию. Об этом говорится в сообщении Службы лондонской полиции, опубликованном в Twitter.

"Два сотрудника полиции получили незначительные травмы во время задержания мужчины", - говорится в сообщении.



Как сообщили в Скотленд-Ярде, мужчина набросился на офицеров полиции у королевской резиденции после того, как правоохранители попытались его задержать. Им была оказана необходимая помощь на месте.



Отмечается, что его остановили на подходе к резиденции британской королевы.



Практически в то же время сегодня, 25 августа, в центре Брюсселя после нападения с ножом на солдат был расстрелян мужчина.

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