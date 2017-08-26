Мужчина с ножом напал на полицию у Букингемского дворца в Лондоне
Возле Букингемского дворца в Лондоне был задержан мужчина, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений во время нападения на полицию. Об этом говорится в сообщении Службы лондонской полиции, опубликованном в Twitter.
"Два сотрудника полиции получили незначительные травмы во время задержания мужчины", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Скотленд-Ярде, мужчина набросился на офицеров полиции у королевской резиденции после того, как правоохранители попытались его задержать. Им была оказана необходимая помощь на месте.
Отмечается, что его остановили на подходе к резиденции британской королевы.
Практически в то же время сегодня, 25 августа, в центре Брюсселя после нападения с ножом на солдат был расстрелян мужчина.
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