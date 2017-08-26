Займитесь делами своей страны: Польша ответила на слова Макрона

Польша отреагировала на заявление президента Франции о том, что РП якобы находится на пути к самоизоляции

Польша отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что РП якобы находится на пути к самоизоляции. Премьер-министр Беата Шидло порекомендовала ему заняться делами своей страны в комментарии для портала wPolityce.pl.

Шидло напомнила Макрону, что Польша является таким же членом ЕС, как и Франция, и имеет такие же права, как и у других стран, и будет пользоваться ними во благо поляков.



"Я советую Господину президенту заняться делами своей страны, может быть, тогда ему удастся достичь таких же экономических результатов и такой же уровень безопасности своих граждан, какой гарантирует Польша своим", - сказала премьер.



Шидло отметила, что Польша не находится в конфликте ни с одной страной ЕС и в целом с Евросоюзом.



"Возможно, его высокомерные заявления из-за отсутствия политического опыта и чутья и я с пониманием отношусь к этому, но надеюсь, что в скором времени он компенсирует недостатки и будет более сдержанным", - резюмировала она.



"Польша не является изолированной", - заявил также министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на совместной пресс-конференции в Варшаве с румынскими и турецкими коллегами и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет Reuters.



"Мы сегодня проводим важную встречу, так что президент Макрона не внимательно следит за новостями, и не знает, что происходит в этой части Европы. Однако иногда такое случается", - заявил он.



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