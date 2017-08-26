Спецпрокурор изучает роль Флинна в публикации писем Клинтон - СМИ

Мюллер изучает, причастен ли Флинн к публикации хакерами писем соперника Трампа на президентских выборах

Специальный прокурор США по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году Роберт Мюллер изучает роль экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна в публикации хакерами писем бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Уточняется, что Мюллер изучает этот вопрос, однако действительно ли причастен Флинн пока не утверждается.

5 августа спецпрокурор запросил у Белого дома документы на экс-советника по национальной безопасности.

13 августа сообщалось, что в рамках расследования Мюллер также планирует провести допрос высокопоставленных чиновников Белого дома, в том числе экс-руководителя аппарата администрации президента США Райнса Прибуса.

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