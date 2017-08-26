Уроки Барселоны: Испания хочет вместе с ЕС бороться с терроризмом
Испания в понедельник, 28 августа, на саммите в Париже обратится к лидерам ЕС для обсуждения методов совместной борьбы с терроризмом. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает Reuters.
Премьер планирует обсудить совместную борьбу с террористами с главами Франции, Италии и Германии.
По его словам, нужно "проанализировать существующие механизмы сотрудничества...и рассмотреть варианты их улучшения".
Заявление Рахоя последовало вскоре после терактов в Каталонии, в результате которых 15 человек погибли, более 130 - получили ранения.
Читайте также: Лоукост-терроризм: история автотеррора в ЕС и как его избежать
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:50
-
вчера
15:09
-
вчера
14:44
-
вчера
11:55
-
08:51