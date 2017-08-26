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Уроки Барселоны: Испания хочет вместе с ЕС бороться с терроризмом

26.08.2017 09:11
Премьер Испании хочет обсудить с лидерами ЕС совместную борьбу с терроризмом
Уроки Барселоны: Испания хочет вместе с ЕС бороться с терроризмом
Мариано Рахой (фото - ЕРА)

Испания в понедельник, 28 августа, на саммите в Париже обратится к лидерам ЕС для обсуждения методов совместной борьбы с терроризмом. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает Reuters.

Премьер планирует обсудить совместную борьбу с террористами с главами Франции, Италии и Германии.

По его словам, нужно "проанализировать существующие механизмы сотрудничества...и рассмотреть варианты их улучшения".

Заявление Рахоя последовало вскоре после терактов в Каталонии, в результате которых 15 человек погибли, более 130 - получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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