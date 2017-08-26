Нападение на военных в Брюсселе признали терактом

Мужчина дважды прокричал "Аллаху Акбар" во время атаки на солдат

Федеральные прокуроры в Брюсселе заявили, что расследуют нападение на военных как попытку "террористического убийства". Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь прокуратуры сказала, что мужчина дважды прокричал "Аллаху Акбар" во время атаки на солдат.

Вчера, 25 августа в центре Брюсселя неизвестный напал с ножом на военных. Он был убит.

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