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Нападение на военных в Брюсселе признали терактом

26.08.2017 10:56
Мужчина дважды прокричал "Аллаху Акбар" во время атаки на солдат
Нападение на военных в Брюсселе признали терактом
Фото: ЕРА

Федеральные прокуроры в Брюсселе заявили, что расследуют нападение на военных как попытку "террористического убийства". Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь прокуратуры сказала, что мужчина дважды прокричал "Аллаху Акбар" во время атаки на солдат.

Вчера, 25 августа в центре Брюсселя неизвестный напал с ножом на военных. Он был убит. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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