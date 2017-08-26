Берлин потратил €21 млрд на военные миссии за рубежом

С 1992 года в 52 зарубежных миссиях бундесвера приняли участие около 410 тысяч солдат и офицеров

Германия с 1992 года потратила почти €21 млрд на военные миссии за рубежом. Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Левой партии, передает Deutsche Welle.

Уточняется также, что с 1991 года в 52 зарубежных миссиях бундесвера приняли участие около 410 тысяч солдат и офицеров.

Всего за это время погибли 108 немецких военнослужащих.

4 апреля руководство НАТО призвало официальный Берлин выделять больше средств на оборону, тем самым затронув болезненный вопрос немецкой внутренней политики, который также обострил отношения ФРГ с Вашингтоном.

До этого увеличить расходы на оборону страны Альянса неоднократно призывал президент США Дональд Трамп.

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