Берлин потратил €21 млрд на военные миссии за рубежом
Германия с 1992 года потратила почти €21 млрд на военные миссии за рубежом. Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Левой партии, передает Deutsche Welle.
Уточняется также, что с 1991 года в 52 зарубежных миссиях бундесвера приняли участие около 410 тысяч солдат и офицеров.
Всего за это время погибли 108 немецких военнослужащих.
4 апреля руководство НАТО призвало официальный Берлин выделять больше средств на оборону, тем самым затронув болезненный вопрос немецкой внутренней политики, который также обострил отношения ФРГ с Вашингтоном.
До этого увеличить расходы на оборону страны Альянса неоднократно призывал президент США Дональд Трамп.
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