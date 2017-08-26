Трамп помиловал экс-шерифа, построившего тюрьму для мигрантов
Президент США Дональд Трамп помиловал экс-шерифа из Аризоны Джо Арпайо, который был осужден за неуважение к суду. Арпайо известен тем, что построил среди пустыни незаконную тюрьму для мигрантов. Об этом сообщает ВВС.
85-летний Арпайо был осужден после того, как отказался выполнять распоряжение суда, предписывающее ему прекратить патрулировать дороги в поисках нелегальных иммигрантов.
Наказание ему должно было быть назначено в октябре и могло составить до шести месяцев тюрьмы.
Арпайо построил для подозреваемых в нарушении иммиграционного законодательства тюрьму в пустыне под открытым небом, которую он сам называл "концентрационным лагерем". Экс-шериф заставлял заключенных носить розовое нижнее белье и носки и полосатые комбинезоны. Они жили под открытым небом под палящим солнцем. Также их заковывали в цепи.
В 2016 году новый шериф и власти графства решили закрыть тюрьму и прекратить другие унизительные практики, введенные Арпайо для заключенных.
Решение помиловать Арпайо вызвало недовольство в рядах Демократической партии и правозащитников.
Как сообщалось ранее, за первые шесть месяцев 2017 года в Европу прибыли 116 682 мигрантов и беженцев, из которых почти 83% оказались на побережье Италии.
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