Битва с ИГ за Таль-Афар: армия Ирака контролирует центр города
26.08.2017 13:47
Военные контролируют старинную часть города - "цитадель ИГ"
Фото: ЕРА
Иракские войска сообщили, что отбили у террористов Исламского государства центр города Таль-Афар, сообщает агентство AFP.
Военные контролируют старинную часть города - "цитадель ИГ".
20 августа войска Ирака при поддержке возглавляемой США коалиции начали наступление на Таль-Афар, контролируемый террористами ИГ.
23 августа сообщалось, что у террористов отбито уже три района района города.
В ООН заявили, что около 30 тыс мирных жителей оказались в ловушке Таль-Афаре и боевики могут использовать их как живой щит.
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