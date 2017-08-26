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Битва с ИГ за Таль-Афар: армия Ирака контролирует центр города

26.08.2017 13:47
Военные контролируют старинную часть города - "цитадель ИГ"
Битва с ИГ за Таль-Афар: армия Ирака контролирует центр города
Фото: ЕРА

Иракские войска сообщили, что отбили у террористов Исламского государства центр города Таль-Афар, сообщает агентство AFP.

Военные контролируют старинную часть города - "цитадель ИГ". 

20 августа войска Ирака при поддержке возглавляемой США коалиции начали наступление на Таль-Афар, контролируемый террористами ИГ. 

23 августа сообщалось, что у террористов отбито уже три района района города.

В ООН заявили, что около 30 тыс мирных жителей оказались в ловушке Таль-Афаре и боевики могут использовать их как живой щит.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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