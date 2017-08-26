Тысячи австралийцев вышли на митинги за легализацию гей-браков

В Австралии готовятся к проведению опроса по вопросу легализации однополых браков

В Мельбурне, Австралия, тысячи людей вышли на митинги перед запланированным опросом по однополым бракам, результаты которого могут привести к их легализации. Об этом сообщает Reuters.

Бывший генеральный прокурор Марк Дрейфус из оппозиционной Лейбористской партии призвал правительство избежать проявлений гомофобии в ходе кампании.

Как отмечает агентство, Австралия является одной из немногих развитых англоязычных стран, которые не легализировали однополые браки, несмотря на сильную поддержку со стороны населения и поддержку большинства законодателей.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл на прошлой неделе призвал сторонников и противников однополых браков проявить взаимное уважение, поскольку их кампании стали все более яростными.



Австралийцы будут голосовать в течение нескольких недель, начиная с середины сентября, в необязательном почтовом опросе о том, легализировать ли однополый брак.

В июне синод Шотландской епископальной церкви проголосовал за одобрение однополых браков. Это первая церковь Англиканского сообщества в Британии, принявшая такое решение.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.