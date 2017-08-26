Яичный скандал: в Болгарии изъяли зараженные майонез и мороженое
26.08.2017 14:40
Из продажи в торговых сетях изъяли более 30 тонн токсичных продуктов
Фото: ЕРА
Фитосанитарные службы Болгарии изъяли в торговых сетях 25 тонн мороженого и около 9 тонн майонеза, сделанных с использованием зараженных фипронилом яиц. Об этом сообщили в Министерстве земледелия и продовольствия Болгарии, передает Укринформ.
В ведомстве отмечают, что зараженная продукция изъята из продажи почти полностью.
По данным специалистов, уровень концентрации фипронила в этих продуктах составлял от 0,9% до 2,9%.
10 августа представители Евросоюза заявили, что яйца, зараженные фипронилом, обнаружены уже в 17 странах.
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