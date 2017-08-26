Глава МИД ФРГ: Германия - на передовой новой холодной войны

Германия, по словам Зигмара Габриэля, столкнулась с соседями на Востоке и Западе, которые верят "не в силу права, а в право сильных"

Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild, сообщает Reuters.

Он сказал, что, имея дело с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, Германия столкнулась с соседями на Востоке и Западе, которые верят "не в силу права, а в право сильных".

"Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0. Прямо в центре. Мы сталкиваемся с новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе ", - сказал Габриэль.

Габриэль при этом раскритиковал канцлера Ангелу Меркель, которая предложила увеличить военные расходы Германии.

Ранее партия "Союз-90"/"зеленые" призвала Габриэля еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу состоявшегося 2 июня в Санкт-Петербурге ужина с Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, который должен занять место в наблюдательном совете концерна Роснефть.

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