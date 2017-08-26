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Полиция отпустила одного из подозреваемых в нападении в Турку

26.08.2017 16:52
Центральная криминальная полиция заявила, что он больше не подозревается в совершении преступления
Полиция отпустила одного из подозреваемых в нападении в Турку
Фото: EPA

Финская полиция освободила мужчину, задержанного в среду по подозрению в причастности к нападению в центре Турку. Об этом сообщает Yle.

Центральная криминальная полиция заявила, что он больше не подозревается в совершении преступления.

В четверг полиция также освободила одного из задержанных в среду подозреваемых.

Издание напоминает, что во вторник уездный суд выдал ордер на арест четырех подозреваемых по делу об атаке в Турку.

Главный фигурант дела, известный под именем Абдеррахман Мешка, подозревается в двух "убийствах с террористическими целями" и восьми "покушениях на убийство". Ещё троих мужчин подозревают в причастности к преступлениям.

18 августа 2017 года в финском городе Турку 18-летний беженец из Марокко Абдеррахман Мешка ударил ножом несколько человек: двое погибли, шестеро ранены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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