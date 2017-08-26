Боевики Боко Харам напали на нигерийскую деревню: 27 жертв

Исламисты расстреливали и убивали мирных жителей ножами

В Нигерии боевики Боко Харам напали на жителей нескольких деревень, в результате чего погибли 27 человек. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, исламисты расстреливали и убивали мирных жителей ножами.

В деревне в районе Нгандзай боевики убили не менее 15 человек и еще около 12 человек - в поселке в районе Гузамалы, сообщил член местной самообороны. Они также поджигали дома.

9 августа боевики Боко Харам убили по меньшей мере 30 рыбаков на северо-востоке Нигерии.

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