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В Беларуси арестован оппозиционер Николай Статкевич

26.08.2017 20:21
Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на пять суток
В Беларуси арестован оппозиционер Николай Статкевич
Николай Статкевич (фото - radiosvoboda.org)
Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на пять суток. Об этом сообщила его жена Марина Адамович, передает Радио Свобода.

В начале августа суд вынес решение о "заочном аресте" Статкевича на 15 суток. Таким образом, пока неизвестно, как долго оппозиционер будет оставаться под стражей, отметила его жена.

Статкевича обвинили в участии в несанкционированной акции 3 июля в центре Минска. В День независимости Беларуси около 200 человек вышли на марш против совместных с Россией учений "Запад-2017". Оппозиционер призывал сторонников выйти на новую акцию протеста в начале сентября.

Статкевич был кандидатом на пост президента Беларуси в 2010 году. После выборов оппозиционер обвинил президента Александра Лукашенко в подтасовке результатов голосования, был арестован и отсидел пять лет в тюрьме. После освобождения в 2015 году Статкевич заявил о намерении продолжить политическую борьбу.

30 апреля 2017 года оппозиционера  арестовали накануне антиправительственного митинга, который должен был состояться 1 мая в Минске. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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