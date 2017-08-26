В Беларуси арестован оппозиционер Николай Статкевич

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на пять суток

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на пять суток. Об этом сообщила его жена Марина Адамович, передает Радио Свобода





В начале августа суд вынес решение о "заочном аресте" Статкевича на 15 суток. Таким образом, пока неизвестно, как долго оппозиционер будет оставаться под стражей, отметила его жена.





Статкевича обвинили в участии в несанкционированной акции 3 июля в центре Минска. В День независимости Беларуси около 200 человек вышли на марш против совместных с Россией учений "Запад-2017". Оппозиционер призывал сторонников выйти на новую акцию протеста в начале сентября.





Статкевич был кандидатом на пост президента Беларуси в 2010 году. После выборов оппозиционер обвинил президента Александра Лукашенко в подтасовке результатов голосования, был арестован и отсидел пять лет в тюрьме. После освобождения в 2015 году Статкевич заявил о намерении продолжить политическую борьбу.





30 апреля 2017 года оппозиционера арестовали накануне антиправительственного митинга, который должен был состояться 1 мая в Минске.





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