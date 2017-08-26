Напавший на полицейских у Букингемского дворца размахивал мечом

Стражи порядка увидели в машине "лезвие большого ножа", при попытке задержания водитель напал на полицейских

Полиция Лондона раскрыла подробности нападения у Букингемского дворца в пятницу вечером. Напавший на полицейских мужчина размахивал 4-футовым мечом (около 122 см) и несколько раз выкрикнул "Аллаху акбар" ("Аллах - велик"). Об этом сообщает Би-би-си.

Стражи порядка увидели в машине "лезвие большого ножа". При попытке задержания водитель напал на полицейских.

Район вокруг дворца после происшествия оцепили.

В момент нападения в Букингемском дворце никого из членов королевской семьи не было.

По словам главы контртеррористического управления лондонской полиции Дина Хейдона, ситуация была "быстро взята под контроль" полицейскими.

"Довольно быстро инцидент был квалифицирован как террористическое нападение", - подчеркнул Дин Хейдон.

Нападавшего сначала задержали по подозрению в причинении телесных повреждений, но позднее его арестовали по подозрению в совершении преступления террористического характера.

Как сообщили в полиции, нападавший живет в городе Лутон. Сейчас полиция изучает связи нападавшего и ищет возможных сообщников, в ряде домов в Лутоне проводятся обыски.

Одна из очевидиц произошедшего рассказала агентству Ассошиэйтед пресс, что ее спутник видел в салоне Toyota Prius меч, а сама она слышала, как перед задержанием мужчина успел что-то выкрикнуть.

"Перед тем как полиция бросилась к машине, раздались какие-то крики. Но я не могу сказать, что именно за крики это были, я была в состоянии паники", - сказала женщина, пожелавшая не называть своего имени.

Пресс-секретарь Букингемского дворца заверил, что в связи с инцидентом расписание времени посещения дворца в летнее время никак не изменится.

26-летнего нападавшего задержали. Трое полицейских получили легкие ранения: одному пострадавшему помощь была оказана на месте, двух других направили в больницу.

Нападение расследует контртеррористическое управление лондонской полиции.

В пятницу вечером 26-летний мужчина на автомобиле Toyota Prius намеренно заехал на территорию у Букингемского дворца, куда вьезд запрещен. Подъехав к полицейским, он остановил машину.

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