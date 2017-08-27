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В одесском ночном клубе произошла стрельба

27.08.2017 17:05
Ссора между молодыми людьми в одесской Аркадии закончилась стрельбой
В одесском ночном клубе произошла стрельба
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В одесском курортном районе Аркадия произошла потасовка между посетителями ночного клуба, которая закончилась стрельбой из травматического оружия на улице. Об этом сообщает местное издание Думская

Очевидцы сообщили изданию, что в компании молодых людей, которая отдыхала в одном из клубов, завязалась ссора и для выяснения отношений они вышли на улицу. Между знакомыми произошла драка. Третий товарищ в попытках остановить потасовку выстрелил в одного из них. 

Сообщается, что пуля попала молодому парню в колено - непроникающее ранение. По информации Думской, стрелявшего задержала полиция. Отмечается, что разрешение на оружие у него есть. 

Предварительно произошедшее полиция квалифицируют как хулиганство.

26 августа 2017 года, в центре Ивано-Франковска в результате конфликта между двумя компаниями в одном из кафе мужчина получил огнестрельные ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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