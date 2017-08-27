Премьер Албании сократил число министров в новом правительстве

Такое решение Эди Рама принял с целью увеличения экономического роста страны

Премьер-министр Албании Эди Рама объявил состав обновленного кабинета министров, в котором сокращено количество министерских постов. Об этом сообщает The Associated Press.

Рама в воскресенье заявил, что Кабинет министров будет сокращен с 20 до 14 министерских кресел и это сделает его "меньше, но более оперативным". Премьер отметил, что главным заданием правительства будет экономический рост страны с 3,8 до 5 процентов в течение четырех лет.



Новая структура объединяет министерство финансов с министерством экономики, а министерство энергетики с министерством транспорта и инфраструктуры. Также была создана новая министерская должность для надзора за албанской диаспорой и для координации с предприятиями.



Социалистическая партия Эди Рамы получила 48% голосов на выборах в июне и получила 74 места в 140-местном парламенте. Албания является официальным кандидатом на вступление в ЕС с 2014 года. В Тиране надеются, что соответствующие переговоры с Брюсселем начнутся в конце 2017 года.



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