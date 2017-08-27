Теракты в Испании: число жертв выросло до 16
В больнице Барселоны умерла 51-летняя туристка из Германии, которая получила ранения во время теракта в столице Каталонии. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения генералитета Каталонии, передает El Pais.
Сообщается, что женщина находилась в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.
Таким образом, количество жертв в двойного теракта в Испании возросло до 16. В настоящее время в больницах находятся 24 человека: 20 пострадавших от нападения в Барселоне и четыре в курортном городе Камбрильс.
Вечером 17 августа 2017 года в центре Барселоны фургон врезался в прогуливающихся на Лас-Рамблас людей и ездил по улице с целью задавить как можно больше отдыхающих. Тогда сообщалось, что погибли 13 человек, более 100 получили ранения и травмы. Ответственность за атаку взяла на себе террористическая сеть Исламское государство.
Немного позднее в Барселоне был совершен второй наезд: авто сбило двух полицейских на КПП в центре города. Жизнь офицеров вне опасности. Пока неизвестно, связан ли этот инцидент с предыдущим.
В первые часы ночи 18 августа в 130 км от Барселоны, в городке Камбрильс, еще один автомобиль протаранил пешеходов: семеро пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Полиция ликвидировала четырех террористов, пятый скончался от полученных в перестрелке ранений. На телах обнаружены "пояса смертников", которые, как выяснилось, были фейковыми.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
13:05
-
вчера
10:55
-
25.08.17
15:50
-
25.08.17
15:09
-
25.08.17
14:44
Новости партнеров
- 31287
- 27944
- 17286
- 12902
- 11775