Теракты в Испании: число жертв выросло до 16

В больнице скончалась туристка из Германии

В больнице Барселоны умерла 51-летняя туристка из Германии, которая получила ранения во время теракта в столице Каталонии. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения генералитета Каталонии, передает El Pais.



Сообщается, что женщина находилась в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.



Таким образом, количество жертв в двойного теракта в Испании возросло до 16. В настоящее время в больницах находятся 24 человека: 20 пострадавших от нападения в Барселоне и четыре в курортном городе Камбрильс.