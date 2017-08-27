В России горел главный танковый завод

Пожар произошел на территории завода, занимающаяся, в частности, разработкой и производством военной техники. Причина возгорания пока не установлена

В российском Нижнем Тагиле произошел пожар на территории Уралвагонзавода, сообщает пресс-служба Главного управление МЧС России в Свердловской области.

"Высокая температура и сильное задымление осложняли работу пожарных. Для тушения лакокрасочных материалов пожарные применяли пенную атаку, заливая огонь воздушно-механической пеной", - говорится в сообщении.

Причина возгорания пока не установлена.

Пожар произошел на площади 70 кв. м в лакокрасочном цехе покраски продукции гражданского назначения. Люди были эвакуированы, погибших и пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Уралвагонзавод - российская корпорация, занимающаяся, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы, а также дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов.

Ранее сегодня на военном складе в ​поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана произошел взрыв.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.