В России горел главный танковый завод
В российском Нижнем Тагиле произошел пожар на территории Уралвагонзавода, сообщает пресс-служба Главного управление МЧС России в Свердловской области.
"Высокая температура и сильное задымление осложняли работу пожарных. Для тушения лакокрасочных материалов пожарные применяли пенную атаку, заливая огонь воздушно-механической пеной", - говорится в сообщении.
Причина возгорания пока не установлена.
Пожар произошел на площади 70 кв. м в лакокрасочном цехе покраски продукции гражданского назначения. Люди были эвакуированы, погибших и пострадавших нет, сообщает ТАСС.
Уралвагонзавод - российская корпорация, занимающаяся, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы, а также дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов.
Ранее сегодня на военном складе в поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана произошел взрыв.
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